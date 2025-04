La decisione in risposta a un analogo provvedimento preso da Algeri dopo l'arresto di tre persone per il sequestro di un influencer anti-governativo

Si aggravano le tensioni diplomatiche tra Francia e Algeria. Parigi ha annunciato martedì l’espulsione di 12 funzionari diplomatici algerini in risposta a un analogo provvedimento messo in atto lunedì da Algeri nei confronti di 12 diplomatici francesi. “La Francia procederà in modo simmetrico con l’espulsione di dodici funzionari appartenenti alla rete consolare e diplomatica algerina in Francia”, si legge nella dichiarazione dell’Eliseo che ha riferito la notizia.

Perché erano stati espulsi i diplomatici francesi

La decisione delle autorità algerine di espellere i 12 funzionari francesi era stata presa a sua volta in risposta all’arresto in Francia di tre cittadini algerini, tra cui un funzionario consolare, perché accusati di essere coinvolti nel sequestro nell’aprile 2024 dell’influencer Amir Boukhors, o Amir DZ. L’influencer, con oltre un milione di follower su TikTok, secondo le autorità francesi era stato rapito a causa delle sue critiche al governo di Algeri. Parigi gli aveva concesso asilo politico nel 2023, rifiutando le richieste di estradizione avanzate dall’Algeria, che lo accusa di terrorismo e frode. Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha stigmatizzato la decisione da parte di Algeri sulle espulsioni dei diplomatici, definendola “molto deplorevole, che non sarà priva di conseguenze e che compromette il dialogo che avevamo avviato” e aggiungendo che “la giustizia è indipendente e i procedimenti giudiziari non hanno nulla a che vedere con i rapporti tra due governi”.

