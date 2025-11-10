Trump contro BBC, si dimette la direttrice delle news Turness: “I nostri giornalisti non sono corrotti”

Terremoto alla BBC dopo le critiche ricevute dalla tv britannica a causa del video di un discorso del presidente Donald Trump, montato e mandato in onda lo scorso anno nel programma di approfondimento Panorama. Il direttore generale di BBC Tim Davie e la responsabile delle notizie dell’emittente britannica Deborah Turness hanno entrambi rassegnato le dimissioni domenica dopo le critiche sul modo in cui la redazione ha modificato un intervento di Trump del 6 gennaio 2021, prima che i manifestanti attaccassero il Campidoglio a Washington. Lunedì Turness era a Londra per incontrare i suoi legali e rispondere alle domande dei media. “La responsabilità è mia”, ha affermato. “Ma ovviamente i nostri giornalisti non sono corrotti, lavorano sodo e si impegnano per garantire imparzialità”, ha aggiunto.