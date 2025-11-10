New York, Zohran Mamdani presenta il suo vicesindaco e la capo di gabinetto

Il neoeletto sindaco di New York City Zohran Mamdani ha presentato le prime due persone che faranno parte della sua squadra. Si tratta del vicesindaco Dean Fuleihan e della capo di gabinetto Elle Bisgaard-Church. “Due leader che hanno una profonda esperienza nel guidare la nostra città e il nostro Stato attraverso momenti difficili, possiedono le idee fresche e innovative necessarie per trasformare la nostra città e la competenza per aiutarmi a mantenere le promesse elettorali che hanno trovato riscontro in più di un milione di newyorkesi in poco più di una settimana”, ha detto il politico 34enne che entrerà in carica come primo cittadino di NYC il 1° gennaio 2026.