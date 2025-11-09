Filippine, arriva il super tifone Fung-wong: venti fortissimi e allagamenti

Il super tifone Fung-wong, la più grande tempesta che ha minacciato le Filippine quest’anno, ha iniziato a colpire la costa nord-orientale del Paese prima di abbattersi sulla terraferma domenica, causando interruzioni di corrente, costringendo all’evacuazione di quasi un milione di persone e spingendo il capo della difesa a invitare molti altri a evacuare i villaggi ad alto rischio prima che fosse troppo tardi. Il video mostra la forza dei venti che si stanno abbattendo l’arcipelago e gli allagamenti provocati sulle coste.