Elezioni in Iraq, Yazidi sfollati votano nei campi per il parlamento

Anche i cittadini sfollati al voto per le elezioni in Iraq: hanno partecipato alle consultazioni parlamentari irachene presso sezioni elettorali speciali. Decine di Yazidi sfollati, principalmente provenienti da Sinjar, si sono recati al centro elettorale del campo Sharia vicino a Dohuk, nella regione semi-autonoma del Kurdistan iracheno. Secondo il Dipartimento per la migrazione e gli sfollati di Dohuk, nella provincia vivono circa 280.000 Yazidi sfollati.

Tra le decine di migliaia di persone sfollate nell’area, oltre 26.000 sono elettori registrati nei campi, ha dichiarato la Commissione elettorale indipendente (IHEC) dell’Iraq. Un totale di 7.768 candidati — 2.248 donne e 5.520 uomini — si contendono 329 seggi parlamentari in tutto il Paese. Queste elezioni parlamentari decideranno se il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani otterrà un secondo mandato, evento raro per i premier iracheni del passato.