Ucraina, tre morti in raid russo su un condominio a Dnipro

È di 3 morti e 12 feriti in Ucraina il bilancio degli attacchi russi della notte. I servizi d’emergenza riferiscono che i soccorritori hanno recuperato i 3 corpi e che tra i feriti ci sono 2 bambini. Le vittime sono state registrate a Dnipro, la quarta città più grande del Paese, dove un drone russo si è schiantato contro un condominio. Nelle immagini i servizi di emergenza soccorrono i feriti nell’edificio danneggiato. Il raid rientra in una vasta offensiva con missili e droni che ha colpito diverse zone del Paese prendendo di mira infrastrutture energetiche. Le autorità hanno interrotto l’energia elettrica in diverse regioni a causa degli attacchi, ha riferito la ministra dell’Energia Ucraina Svitlana Grynchuk in un post su Facebook. Nella notte “la Russia ha lanciato oltre 450 droni d’attacco e 45 missili di vario tipo contro l’Ucraina”, scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.