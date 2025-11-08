Pakistan, a Karachi aumentano le donne nel corpo dei vigili del fuoco

La scorsa settimana, un denso fumo nero si è alzato sopra la zona industriale della più grande città del Pakistan, mentre la vigilessa del fuoco Syeda Masooma Zaidi correva verso l’incendio che divampava a Karachi. Dopo alcune ore, l’incendio era sotto controllo. Zaidi è una figura rara in un Paese in cui le donne vigili del fuoco erano praticamente sconosciute fino al 2024. La sua carriera, come quella di altre donne nei servizi di emergenza pakistani, sottolinea i progressi graduali compiuti in questa nazione islamica fortemente patriarcale e tradizionale.Nella provincia del Sindh, dove Karachi è la capitale, le donne hanno iniziato a entrare nei servizi antincendio nel 2024 dopo aver ricevuto la loro formazione nel Punjab. E anche se rappresentano ancora meno dell’1% dei vigili del fuoco pakistani, le autorità affermano che nei prossimi anni altre donne entreranno a far parte delle unità antincendio in questo Paese di 255 milioni di abitanti.