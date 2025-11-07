Parigi, interrotto con fumogeni il concerto della Filarmonica d'Israele

Giovedì sera il concerto dell’Orchestra Filarmonica d’Israele alla Filarmonica di Parigi è stato interrotto più volte da contestatori con fumogeni. “In tre occasioni, i possessori di biglietti hanno tentato di interrompere il concerto in vari modi, tra cui due volte con l’uso di fumogeni”, ha confermato la Filarmonica in un comunicato. I manifestanti hanno acceso fumogeni, avvolgendo la sala in nuvole di fumo. “Gli spettatori sono intervenuti e sono scoppiati degli scontri”, ha aggiunto la Filarmonica parigina. Gli attivisti sono stati infine allontanati. Il concerto, diretto dal direttore d’orchestra israeliano Lahav Shani e dedicato a Beethoven e Cajkovskij, ha potuto riprendere e concludersi pacificamente dopo l’intervento della polizia e del pubblico. Quattro persone sono state poste in stato di fermo, ha fatto sapere il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez.