Gaza, Trump: “Forza internazionale nella Striscia? Molto presto”

Il presidente americano Donald Trump accelera sulla creazione di una forza internazionale per mantenere la pace, la stabilità e la sicurezza per la Striscia di Gaza dopo il cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Alla domanda di un cronista su quando verrà istituita la Forza internazionale di stabilizzazione a Gaza, il leader della Casa Bianca ha risposto: “Molto presto“. Parlando con i giornalisti durante un ricevimento alla Casa Bianca con i leader dell’Asia centrale, ha aggiunto: “Non avete sentito molto parlare di problemi e vi dirò che ci sono stati Paesi che si sono offerti volontari in caso di problemi con Hamas”. La forza multinazionale, che probabilmente includerà truppe provenienti da Egitto, Qatar, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, fa parte del piano di governance postbellica di Trump per Gaza. Dovrebbe addestrare e supportare la polizia palestinese qualificata nella Striscia di Gaza, con il sostegno di Egitto e Giordania. “La pace a Gaza è forte e se Hamas non farà la sua parte, ne pagherà le conseguenze“, ha avvertito Trump, come riporta Al Jazeera.

Katz ordina all’Idf di distruggere tutti i tunnel a Gaza

Intanto, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, annuncia con un post su X di aver ordinato all’esercito, l’Idf, di distruggere tutti i tunnel nella Striscia di Gaza. “Fino all’ultimo tunnel. Ho ordinato all’esercito israeliano di distruggere e annientare tutti i tunnel del terrorismo a Gaza. Se non ci sono tunnel, non c’è Hamas“, ha scritto.

In centinaia a funerale ostaggio restituito Omer Neutra

A Gerusalemme, in centinaia hanno partecipato al funerale militare del soldato israelo-americano Omer Neutra, il cui corpo è stato recentemente restituito a Israele nell’ambito del cessate il fuoco. Neutra aveva 21 anni quando i militanti di Hamas lo uccisero e ne sequestrarono il corpo nell’attacco del 7 ottobre 2023. I suoi resti sono stati restituiti a Israele domenica sera insieme a quelli di altri due soldati uccisi durante l’attacco. “Da quel giorno, il vecchio mondo si è fermato, si è capovolto. Siamo rimasti distrutti, aggrappati al tuo ricordo, al tuo sorriso, alla tua voce“, ha detto suo padre, Ronen Neutra, ”oggi finalmente abbiamo un posto dove stare con te, un posto dove parlarti, un posto dove amarti, anche se non sei più qui”. Neutra è stato commemorato anche dall’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, e dal presidente israeliano Isaac Herzog. Omer Neutra era nato e cresciuto a Long Island, New York, e si era trasferito in Israele per arruolarsi nell’esercito come volontario.

Media: Jihad Islamica consegnerà stasera il corpo di un ostaggio

E la Jihad islamica palestinese ha comunicato che questa sera, venerdì, consegnerà il corpo di un altro ostaggio a Israele. Lo riportano i media dello Stato ebraico aggiungendo che l’identità non è stata resa nota. I corpi di sei ostaggi uccisi sono ancora detenuti a Gaza. Le Brigate Qassam – spiega Al Jazeera – hanno fatto sapere che i resti dell’ostaggio israeliano sono stati ritrovati oggi nella città di Khan Younis, nella Gaza meridionale. Il gruppo ha affermato che la restituzione della salma avrà luogo alle 21 ora locale a Gaza, le 20 in Italia.