Gaza, Hamas: “Individuato il corpo di un ostaggio”

Il braccio armato di Hamas ha annunciato di aver localizzato il corpo di un ostaggio durante scavi nel quartiere di Shejaiya a Gaza City “all’interno della Linea gialla”, ovvero nell’area sotto il controllo israeliano. Lo riporta il Times of Israel, precisando che l’identità dell’ostaggio non è stata specificata. Il gruppo aggiunge che sono in corso accordi per trasferire il corpo in Israele, ma non è stata al momento fornita alcuna tempistica per la consegna. Ecco tutti gli aggiornamenti.
Hamas ha annunciato che consegnerà il corpo di un altro ostaggio questa sera alle 20 ora locale, le 19 in Italia. Lo riporta il Times of Israel. Precedentemente il gruppo aveva riferito di avere individuato il corpo di un ostaggio durante gli scavi nel quartiere di Shejaiya a Gaza City “all’interno della Linea Gialla”, ovvero nell’area sotto il controllo israeliano.
Le forze armate israeliane hanno arrestato cinque pescatori palestinesi che lavoravano al largo della costa di Gaza City. Lo riporta il sindacato dei pescatori di Gaza citato da Al Jazeera. I cinque sarebbero stati portati in un luogo sconosciuto.