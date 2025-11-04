Gaza, Hamas: “Individuato il corpo di un ostaggio”

Il braccio armato di Hamas ha annunciato di aver localizzato il corpo di un ostaggio durante scavi nel quartiere di Shejaiya a Gaza City “all’interno della Linea gialla”, ovvero nell’area sotto il controllo israeliano. Lo riporta il Times of Israel, precisando che l’identità dell’ostaggio non è stata specificata. Il gruppo aggiunge che sono in corso accordi per trasferire il corpo in Israele, ma non è stata al momento fornita alcuna tempistica per la consegna. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Sono in corso gli accordi per trasferire il corpo in Israele. Inizio diretta: 04/11/25 15:45 Fine diretta: 04/11/25 23:00