Ucraina, Zelensky: “Russi hanno lanciato attacchi con 135 droni” – La diretta

“È stata un’altra notte turbolenta per l’Ucraina. I russi hanno attaccato le nostre città con un totale di 135 droni d’attacco. Hanno colpito la regione di Dnipro dove 8 persone sono rimaste ferite in un attacco alla città di Kamianske, un normale edificio residenziale è stato danneggiato, insieme all’infrastruttura ferroviaria. I nostri soccorritori sono intervenuti rapidamente e 5 persone sono state salvate da sotto le macerie”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Gli attacchi hanno colpito anche le regioni di Sumy, Kharkiv e Cernihiv. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture critiche e tutto ciò che supporta la vita civile ordinaria. Tutti i servizi necessari stanno lavorando per ripristinare ciò che è stato danneggiato e aiutare le persone ovunque sia necessario”, ha aggiunto.
Otto persone sono rimaste ferite e sono scoppiati diversi incendi nella città di Kamianske, nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, a seguito di un attacco con un drone russo. Lo hanno reso noto le autorità regionali citate da Ukrainska Pravda. Alcune infrastrutture, i mezzi di trasporto e automobili sono stati danneggiati.
Il ministero della Difesa russo ha reso noto che nei raid effettuati nella notte sono stati danneggiati gli impianti infrastrutturali di trasporto ed energia a supporto delle forze armate ucraine, nonché i siti di stoccaggio dei droni. Lo riportano le agenzie russe.
L’Occidente si prepara ad attribuire alla Russia la responsabilità di un possibile incidente alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. E’ quanto si legge in un documento del Servizio di intelligence estero russo ottenuto dalla Tass. Secondo gli 007 di Mosca “i funzionari europei della Nato stanno invitando il regime di Kiev a cercare urgentemente soluzioni per cambiare il corso del conflitto ucraino, che è negativo per gli occidentali, e la sua percezione pubblica in Occidente”. Il modo più efficace per raggiungere questo obiettivo sarebbe quello di un “grande atto di sabotaggio”. A quest proposito – viene spiegato – si starebbe valutando l’opzione di sabotare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, “provocando la fusione del nocciolo del reattore”. A tal proposito – dicono ancora i servizi segreti di Mosca “l’influente ong britannica Chatham House avrebbe già calcolato le conseguenze di un simile incidente con i residenti delle aree controllate da Kiev e i cittadini dei paesi dell’Ue vicini al confine occidentale dell’Ucraina che si troverebbero nell’area di diffusione delle particelle radioattive”.