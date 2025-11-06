Ucraina, Zelensky: “Russi hanno lanciato attacchi con 135 droni” – La diretta

“È stata un’altra notte turbolenta per l’Ucraina. I russi hanno attaccato le nostre città con un totale di 135 droni d’attacco. Hanno colpito la regione di Dnipro dove 8 persone sono rimaste ferite in un attacco alla città di Kamianske, un normale edificio residenziale è stato danneggiato, insieme all’infrastruttura ferroviaria. I nostri soccorritori sono intervenuti rapidamente e 5 persone sono state salvate da sotto le macerie”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Gli attacchi hanno colpito anche le regioni di Sumy, Kharkiv e Cernihiv. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture critiche e tutto ciò che supporta la vita civile ordinaria. Tutti i servizi necessari stanno lavorando per ripristinare ciò che è stato danneggiato e aiutare le persone ovunque sia necessario”, ha aggiunto.

It was another turbulent night for Ukraine. The Russians attacked our cities with drones – a total of 135 strike UAVs. Since yesterday evening, they have been hitting the Dnipro region – 8 people were injured in an attack on the city of Kamianske, an ordinary residential building… pic.twitter.com/lWNdVpW88W — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2025