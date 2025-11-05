Ucraina, Kiev: liberato palazzo Consiglio Pokrovsk, issata bandiera

I soldati del 425esimo reggimento d’assalto ‘Skelia‘ hanno liberato il palazzo del Consiglio comunale di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, in Ucraina, dagli “invasori russi” e vi hanno issato la bandiera ucraina. Lo riferisce Ukrinform, che cita l’ufficio stampa del reggimento su Telegram, in cui è stato pubblicato un video nel quale i soldati parlano dell’operazione messa a segno.

Raid russi con droni su diverse regioni: scatta allerta aerea

“Le forze russe hanno lanciato droni d’attacco Shahed sull’Ucraina. In diverse regioni è stato dichiarato lo stato di allerta aerea e sussiste il rischio di attacchi”. Lo riporta Rbc-Ucraina, che cita quanto comunicato dall’Aeronautica militare dell’Ucraina con una mappa delle allerte aree. “Alle 22.57 – si legge – è stata dichiarata l’allerta aerea nelle regioni di Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kiev e Zaporizhia”.