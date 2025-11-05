New York, Cuomo si congratula con Mamdani e avverte: "Non tollereremo nessuna discriminazione"

L’ex governatore di New York Andrew Cuomo ha riconosciuto la vittoria di Zohrahn Mamdani a sindaco della Grande Mela. “Congratulazioni a Zohran Mamdani”, ha detto Cuomo placando le contestazioni verso il nuovo primo cittadino da parte di alcuni suoi sostenitori. Zohran Mamdani è stato eletto sindaco di New York City coronando una straordinaria ascesa per il 34enne parlamentare statale, destinato a diventare il sindaco più liberale della città da generazioni. In una vittoria per l’ala progressista del partito democratico, Mamdani ha sconfitto Cuomo e il repubblicano Curtis Sliwa. Mamdani deve ora affrontare le infinite richieste della più grande città americana e mantenere le ambiziose – secondo gli scettici irrealistiche – promesse elettorali. Con la vittoria, il socialista democratico conquisterà il suo posto nella storia come primo sindaco musulmano della città, il primo di origini sud-asiatiche e il primo nato in Africa. Diventerà anche il sindaco più giovane della città in più di un secolo quando entrerà in carica il 1° gennaio.