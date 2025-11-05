Incidente cargo Ups a Louisville, almeno 7 i morti

Sono almeno 7 i morti nello schianto di un aereo cargo UPS che è precipitato ed è esploso mentre decollava dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, nel Kentucky. Almeno 11 persone sono rimaste ferite. L’aereo, un McDonnell Douglas MD-11 costruito nel 1991, è precipitato intorno alle 17.15 ora locale (le 23.15 di ieri in Italia) mentre era in partenza per Honolulu dall’UPS Worldport.

Un video mostra le fiamme sull’ala sinistra dell’aereo e una scia di fumo. L’aereo si solleva leggermente da terra prima di schiantarsi ed esplodere in un’enorme palla di fuoco. Un edificio vicino alla fine della pista è stato distrutto nell’impatto. Dei sette morti, 4 non erano a bordo dell’aereo. Il più grande centro di smistamento pacchi UPS si trova a Louisville e ieri sera l’azienda ha annunciato di aver sospeso lo smistamento dei pacchi presso il centro, senza specificare quando riprenderà. L’hub impiega migliaia di lavoratori, ha 300 voli giornalieri e smista più di 400.000 pacchi all’ora. L’aeroporto è stato chiuso.