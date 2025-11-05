Accesso Archivi

mercoledì 5 novembre 2025

Incidente cargo Ups a Louisville, almeno 7 i morti

A glowing plume of smoke from the crash site of UPS Flight 2976 is seen near UPS Worldport at Louisville Muhammad Ali International Airport on Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry)
LaPresse
Il velivolo si è schiantato durante il decollo

Sono almeno 7 i morti nello schianto di un aereo cargo UPS che è precipitato ed è esploso mentre decollava dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville, nel Kentucky. Almeno 11 persone sono rimaste ferite. L’aereo, un McDonnell Douglas MD-11 costruito nel 1991, è precipitato intorno alle 17.15 ora locale (le 23.15 di ieri in Italia) mentre era in partenza per Honolulu dall’UPS Worldport.

Un video mostra le fiamme sull’ala sinistra dell’aereo e una scia di fumo. L’aereo si solleva leggermente da terra prima di schiantarsi ed esplodere in un’enorme palla di fuoco. Un edificio vicino alla fine della pista è stato distrutto nell’impatto. Dei sette morti, 4 non erano a bordo dell’aereo. Il più grande centro di smistamento pacchi UPS si trova a Louisville e ieri sera l’azienda ha annunciato di aver sospeso lo smistamento dei pacchi presso il centro, senza specificare quando riprenderà. L’hub impiega migliaia di lavoratori, ha 300 voli giornalieri e smista più di 400.000 pacchi all’ora. L’aeroporto è stato chiuso.

