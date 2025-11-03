Nepal, dispersi due alpinisti italiani sull’Himalaya: in corso le ricerche

Da lunedì si sono perse le tracce di Alessandro Caputo e Stefano Farronato, che stavano scalando il monte Panbari

Ricerche in corso in Nepal per due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, dispersi sull’Himalaya. Lo riporta il Kathmandu Post, citando la polizia locale. Il giornale riporta che sei persone – fra cui tre italiani – erano rimaste bloccate da lunedì sul Monte Panbari a causa delle forti nevicate, ma che quattro di loro (fra cui un italiano) sono state salvate domenica mattina: le ricerche degli altri due cittadini italiani, invece, proseguono. L’ufficio di polizia distrettuale di Gorkha riferisce che i quattro salvati sono stati trasportati in elicottero dal campo base inferiore a Samdo. Il giornale ha identificato i quattro salvati come gli sherpa Pemba Renji e Dawa Chhiri, Pasang Tamang e un cittadino italiano di 65 anni.

Farnesina in contatto con i familiari

La Farnesina ha confermato che i contatti con i due alpinisti si sono persi lo scorso 31 ottobre. Impegnati nella scalata del picco Panbari, i connazionali sono stati sorpresi da forti nevicate al Campo 1 a quota 5mila metri di altezza. L’allarme – viene spiegato – è stato dato dal capo del gruppo, Valter Pellino, rimasto invece, a causa di un malore, al campo base. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, anche con elicotteri, che hanno sorvolato la zona anche questa mattina, lunedì. Le ricerche proseguono incessantemente sebbene ostacolate dalle difficili condizioni meteo. Il Consolato Generale Onorario a Kathmandu, in stretto raccordo con l’Ambasciata d’Italia a Dehli e con la Farnesina, sta seguendo direttamente l’evoluzione della situazione mantenendo informati i familiari dei connazionali.