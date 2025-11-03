Schianto Air India, parla il superstite: "Difficile spiegare cosa è successo"

(LaPresse) – E’ tornato a casa, a Leicester in Inghilterra, l’unico superstite dell’incidente aereo dell’Air India che a giugno ha ucciso 249 persone. Il 12 giugno 2025, il Boeing 787 Dreamliner impiegato per il volo si è precipitato durante la fase di decollo, colpendo uno studentato medico situato nell’area di Meghani Nagar, una zona residenziale densamente popolata nei pressi dell’aeroporto. Viswashukumar Ramesh era uscito incolume dalle lamiere dell’aereo in fiamme. “Difficile spiegare cosa è successo” ha detto intervistato da Sky News.