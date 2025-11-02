Sudan, l'ambasciatore in Egitto: "Non c'è spazio per negoziare con questo gruppo terroristico"

L’ambasciatore del Sudan in Egitto Imadeldin Mustafa Adawi ha chiesto alla comunità internazionale di intervenire per fermare i “crimini di guerra” commessi dalle Rsf nel Paese africano, dove è in corso una guerra civile che ha provocato decine di migliaia di vittime e 12 milioni di sfollati. Adawi invoca la designazione della milizia paramilitare come “gruppo terroristico” e la condanna per “aver commesso un genocidio”, oltre alla condanna degli Emirati Arabi Uniti, definiti dal diplomatico “finanziatori e sostenitori” delle Forze di Supporto Rapido.