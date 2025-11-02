Furto al Louvre, la procuratrice di Parigi: "Due sospettati erano già stati condannati per furto"

La procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha dichiarato che due dei sospettati della rapina al Louvre erano stati precedentemente condannati per un furto 10 anni fa. “Ci si rende conto che si tratta di persone con stretti legami”, ha detto la magistrata francese ai microfoni di France Info Radio. “Confrontando i precedenti penali dei due protagonisti, si vede che entrambi sono stati coinvolti nello stesso caso di furto per il quale sono stati condannati nel 2015 a Parigi”, ha affermato. Per il saccheggio al museo – otto preziosi gioielli del valore di 88 milioni di euro – sono state arrestate cinque persone e un uomo di 37 anni e una donna di 38 sono stati incriminati.