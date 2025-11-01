India: calca in tempio indù, almeno 9 morti e decine di feriti. Il luogo della tragedia

Almeno nove persone sono morte e decine sono rimaste ferite nella calca che si è generata in un famoso tempio indù nel sud dell’India. Ne hanno dato notizia le autorità locali.

L’incidente è avvenuto al tempio Swamy Venkateswara nel distretto di Srikakulam, nello Stato dell’Andhra Pradesh, dove centinaia di devoti si erano riuniti per celebrare uno dei giorni sacri dell’induismo, l”Ekadashi’, ha riferito all’Associated Press l’alto funzionario di polizia K. V. Maheswra Reddy. In questo giorno, i devoti digiunano e rivolgono preghiere al dio Vishnu, una delle principali divinità indù. Da una prima indagine sembra che una grata di ferro destinata a mantenere l’ordine nella fila dei fedeli al tempio si sia rotta, provocando una fuga incontrollata della folla, ha detto Reddy.