Halloween 2025, la Spagna tra festa e tradizioni: le immagini dalle città iberiche

Scheletri, fantasmi e mostri di ogni tipo scendono per le strade di molte città in Spagna al calar della notte per festeggiare Halloween. La mattina dopo, la generazione più anziana si è riversata nei cimiteri del Paese per ricordare i propri morti. La sobrietà della tradizione cattolica, secondo la quale nel giorno di Ognissanti le tombe vengono pulite e i fiori vengono portati nei cimiteri per trascorrere del tempo con i propri cari defunti, ha lasciato il posto negli ultimi anni ai dolci, al sangue finto e alle ragnatele di una delle festività più iconiche degli Stati Uniti.

I più giovani hanno abbracciato il lato più commerciale di una celebrazione che ha origine dalla festa pagana di Samhain, che onorava la fine dell’estate e il raccolto.