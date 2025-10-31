Usa, volo JetBlue perde quota: costretto a un atterraggio di emergenza. Almeno 15 feriti

Un aereo della compagnia JetBlue, proveniente da Cancun (Messico) e diretto a Newark (New Jersey, Usa) è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo aver perso improvvisamente quota. “La sicurezza dei nostri clienti e dei membri dell’equipaggio è sempre la nostra priorità assoluta e lavoreremo per supportare le persone coinvolte”, si legge in una dichiarazione della compagnia aerea.

Almeno 15 persone sono state trasportate in ospedale, fanno sapere le autorità citate dalla Cnn. Il volo JetBlue 1230 “ha subìto una perdita di quota”, ha dichiarato la società in un comunicato. La Faa, Federal aviation administration, ha reso noto che sta indagando sul “problema di controllo del volo” dell’Airbus A320.

Due incidenti aerei in Kenya e a Hong Kong

Di recente sono avvenuti altri due incidenti aerei: in Kenya e a Hong Kong. Undici persone sono morte dopo che un piccolo aereo turistico è precipitato nella regione costiera di Kwale. Le vittime erano tutti turisti stranieri: otto cittadini ungheresi e due tedeschi oltre al pilota kenyota. In Asia, invece, un aereo cargo, proveniente da Dubai, è finito fuori pista schiantandosi in mare mentre atterrava all’aeroporto internazionale di Hong Kong. Due persone hanno perso la vita.

Il tragico schianto in India

Lo scorso giugno un velivolo di Air India è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nel Gujarat. L’incidente ha provocato 270 morti e solo un passeggero è sopravvissuto. Secondo quanto emerso dalle registrazioni della scatola nera – aveva fatto sapere il Wall Street Journal – sarebbe stato il comandante del volo a spegnere gli interruttori che controllavano il flusso di carburante ai due motori dell’aereo e dunque a interrompere l’alimentazione del mezzo.