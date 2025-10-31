Taiwan, Cina: “Riunificazione tendenza inarrestabile, Usa siano cauti”

Stati Uniti e Cina tornano a dialogare. Donald Trump, dopo il vertice in Corea del Sud con Xi Jinping, ha annunciato di aver raggiunto un accordo commerciale con Pechino che dovrebbe essere ufficializzato “molto presto”. Al tempo stesso il ministro della Difesa cinese Dong Jun e l’omologo americano Pete Hegseth si sono incontrati in Malesia. Il rappresentante asiatico in questa occasione ha ribadito che la riunificazione della Cina e di Taiwan è una “tendenza storica inarrestabile” e ha esortato gli Usa a essere cauti nelle loro parole e azioni sulla questione.

“Ci auguriamo che gli Stati Uniti traducano in azioni concrete le loro dichiarazioni di non contenere la Cina e di non cercare il conflitto, e collaborino per infondere energia positiva nella pace e nella sicurezza regionale e globale”, si legge in una dichiarazione del ministero della Difesa cinese.

Hegseth: “Usa difenderanno i propri interessi nell’Indo-Pacifico”

Hegseth e Dong hanno quindi toccato un argomento delicato che, invece, non sarebbe stato affrontato direttamente da Trump e Xi. Il segretario alla Difesa statunitense ha replicato affermando che Washington “difenderà con forza” i propri interessi nell’Indo-Pacifico e ha firmato un nuovo accordo volto a rafforzare i legami di sicurezza con l’India. Il 45enne di Minneapolis ha descritto come “positivo e costruttivo” il suo incontro con l’ammiraglio cinese tenutosi a margine della riunione dei ministri della Difesa dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico a Kuala Lumpur.

Pete Hegseth, Tokyo, Giappone, 29 ottobre 2025 (The Yomiuri Shimbun via AP Images)

Le preoccupazioni Usa per Taiwan

Ha affermato di aver sollevato le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo alle attività di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, intorno a Taiwan e nei confronti degli alleati e dei partner statunitensi nella regione. “Ho sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio di potere nell’Indo-Pacifico”, ha scritto Hegseth sulla piattaforma social X. “Gli Stati Uniti non cercano il conflitto (ma) continueranno a difendere con forza i propri interessi e ad assicurarsi di avere le capacità necessarie nella regione per farlo”, ha aggiunto.