Turchia, crolla palazzo a causa dei lavori della metropolitana: i soccorsi

Un condominio di sette piani nella città di Gebze, nel nord-ovest della Turchia, è crollato mercoledì mattina presto, intrappolando cinque persone sotto le macerie. Sotto le macerie è rimasta intrappolata una famiglia composta da cinque persone. Non è ancora noto se ci siano vittime. Le squadre della Direzione per la gestione dei disastri e delle emergenze, o AFAD, sono sul posto per le operazioni di salvataggio. L’agenzia statale Anadolu riferisce che la causa del crollo è attualmente sconosciuta.

Il sindaco di Gebze Zinnur Büyükgöz, parlando ai media locali, ha suggerito che il crollo potrebbe essere correlato ai lavori di costruzione della metropolitana in corso nelle vicinanze. Gebze si trova lungo la faglia dell’Anatolia settentrionale ed è stato uno dei principali centri colpiti dal terremoto di magnitudo 7,6 del 1999, che ha ucciso circa 18.000 persone in totale.