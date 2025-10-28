Ucraina, 007 Mosca: “Francia prevede di inviare a Kiev fino a 2mila soldati” – La diretta

Tra le discussioni su sanzioni, missili a lungo raggio e potenziali piani di pace, continua la guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, afferma che il suo Paese avrà bisogno del sostegno finanziario dell’Europa per altri 2-3 anni. Intanto, gli 007 di Mosca affermano che lo Stato maggiore francese si starebbe preparando a inviare un contingente militare di fino a 2mila soldati nelle regioni centrali dell’Ucraina. Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre in diretta.

