Ucraina, 007 Mosca: “Francia prevede di inviare a Kiev fino a 2mila soldati” – La diretta

Tra le discussioni su sanzioni, missili a lungo raggio e potenziali piani di pace, continua la guerra in Ucraina. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, afferma che il suo Paese avrà bisogno del sostegno finanziario dell’Europa per altri 2-3 anni. Intanto, gli 007 di Mosca affermano che lo Stato maggiore francese si starebbe preparando a inviare un contingente militare di fino a 2mila soldati nelle regioni centrali dell’Ucraina. Ecco tutte le notizie di oggi 28 ottobre in diretta.
“Abbiamo ripetutamente affermato che non abbiamo mai avuto e non intendiamo attaccare alcuno Stato membro della Nato o dell’Ue”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov alla Conferenza Internazionale sulla Sicurezza Eurasiatica a Minsk, in Bielorussia. “Siamo pronti a sancire questa posizione nelle future garanzie di sicurezza per questa parte dell’Eurasia”, ha aggiunto. Lo riporta l’agenzia Tass.
L’ufficio stampa del Servizio di intelligence estero della Russia (SVR) ha rilasciato una dichiarazione sui piani del governo francese di inviare contingente militare in Ucraina. Secondo Mosca, il leader francese Emmanuel Macron “sogna un intervento militare in Ucraina” e lo Stato maggiore francese si prepara a inviare un contingente militare nelle regioni centrali dell’Ucraina che potrebbe raggiungere i 2.000 tra soldati e ufficiali. Lo riporta la Tass. La spina dorsale sarebbe composta da soldati d’assalto della Legione straniera francese, provenienti principalmente dall’America Latina. L’intelligence russa precisa che soldati francesi sono già stati dispiegati in Polonia, vicino al confine con l’Ucraina, e che stanno svolgendo un intenso addestramento al combattimento. In caso di fuga di notizie sui suoi piani, Parigi avrebbe poi preparato una spiegazione: la versione ufficiale sarà che intende inviare in Ucraina un piccolo gruppo di istruttori.
“Credo che il Bambino Gesù stia facendo una grande opera umanitaria: noi siamo soprattutto impegnati appunto su questo versante pensando che anche lo sforzo umanitario, sia a livello di cura di quelli che sono colpiti dalla guerra sia a livello anche di scambio di prigionieri possa essere una via propedeutica alla pace“. Così il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, a margine del convegno ‘La ricerca per la cura. 40 anni di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico’ promosso dall’ospedale Bambin Gesù a Roma in merito ai tentativi di arrivare alla pace in Ucraina e al contesto del Medio Oriente.”Noi lo speriamo e ci sentiamo profondamente impegnati in questo ambito, che poi è un po’ l’ambito tradizionale su cui si è sempre mossa la Santa Sede fin dal primo conflitto mondiale”, ha aggiunto il porporato.
“Ho detto loro (ai partner europei – ndr) che non combatteremo per decenni, ma che devono dimostrare di poter sostenere finanziariamente l’Ucraina in modo stabile per un certo periodo di tempo. Ecco perché hanno in mente un programma di 2-3 anni e noi accettiamo che per 2-3 anni aiuteranno stabilmente l’Ucraina con i finanziamenti. La guerra potrebbe finire prima, ma comunque servono soldi per la ricostruzione. E i militari devono sapere che avranno uno stipendio”. È quanto ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa, commentando le parole del premier della Polonia Donald Tusk che aveva affermato che l’Ucraina era “pronta a combattere per altri due, tre anni“. “Se la guerra finirà tra un mese, li spenderemo per la ricostruzione, se continuerà, li spenderemo per le armi. Semplicemente non abbiamo altra scelta”, ha aggiunto Zelensky, “ma è molto importante dare un segnale chiaro: guardate, li finanzieremo. E guarda: se non la finirai, noi continueremo a sostenerli. Questo dimostra alla Russia che questa guerra non ha senso, perché noi non ci arrenderemo e i nostri partner non si arrenderanno“.
“Guerra in Ucraina? Ci vuole un grande coinvolgimento internazionale per la pace. Speriamo che, in riferimento a quello che diceva il premier Orban, l’Europa assuma un ruolo di maggior protagonismo per la pace“. Così il Segretario di Stato del Vaticano cardinale Pietro Parolin a margine del convegno ‘La ricerca per la cura. 40 anni di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico’ promosso dall’ospedale Bambin Gesù a Roma. Il porporato ha aggiunto: “Credo che qualche negoziato è in corso anche se il pubblico non ne è a conoscenza. Credo che evidentemente ci voglia il coinvolgimento dell’America e credo che anche la Cina abbia qualcosa da dire. Anche la presenza di Trump in Estremo Oriente sia significativa per parlare di questo tema”.