Ucraina, Trump: “Putin dovrebbe far finire la guerra, non testare missili”

“Dovrebbe porre fine alla guerra, una guerra che avrebbe dovuto durare una settimana e che invece è ormai al suo quarto anno: questo è ciò che dovrebbe fare invece di testare missili”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump sull’Air Force One a proposito del presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Cnn.
“Non credo che sia appropriato”. Così il presidente americano Donald Trump ‘bacchetta’ il presidente russo Vladimir Putin a proposito del test con un missile a propulsione nucleare, affermando lunedì che anche gli Stati Uniti hanno sottomarini nucleari situati vicino alla Russia. “Sanno che abbiamo un sottomarino nucleare, il più grande del mondo, proprio al largo delle loro coste”, ha detto Trump ai giornalisti sull’Air Force One, durante il suo viaggio in Asia, come riportato dalla Cnn. Alla domanda dei giornalisti se fossero previste ulteriori sanzioni nei confronti della Russia, Trump ha risposto: “Lo scoprirete”.
Decine di droni hanno preso di mira la città di Mosca nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Lo riferisce il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin.Sobyanin ha iniziato a segnalare attacchi alla capitale russa la sera del 26 ottobre e ha pubblicato aggiornamenti per tutta la notte. Le forze russe avrebbero abbattuto 34 droni ucraini in volo verso Mosca durante l’attacco, ha spiegato su Telegram.Il Ministero della Difesa russo ha successivamente dichiarato che un totale di 193 droni sono stati intercettati durante la notte, di cui 40 nell’Oblast’ di Mosca. Il Ministero ha affermato che 34 di questi droni erano diretti alla capitale.
Un uomo è stato ucciso e altri 23 sono rimasti feriti negli attacchi ucraini nella regione di Belgorod avvenuti nella giornata di ieri. Lo ha dichiarato il governatore della regione russa confinante, Vyacheslav Gladkov, come riportato dall’agenzia russa Tass.”Ieri è stata una giornata difficile per tutta la regione di Belgorod, poiché Belgorod, il distretto di Belgorod, il distretto di Shebekino e il distretto di Graivoron sono stati sottoposti ad attacchi nemici durati diverse ore. Una persona è stata uccisa nel distretto di Rakitnoye”, ha scritto il funzionario su Telegram. Ha espresso le condoglianze alle famiglie e agli amici della persona uccisa.Secondo Gladkov, 23 civili, tra cui tre bambini, hanno riportato ferite negli attacchi ucraini. Due ragazzi sono in gravi condizioni e sono stati sottoposti a intervento chirurgico, ha aggiunto il governatore.