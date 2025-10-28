Accesso Archivi

Trump in Giappone, la premier Takaichi lo sosterrà per il Nobel per la Pace

Trump in Giappone, la premier Takaichi lo sosterrà per il Nobel per la Pace
Donald Trump a Tokyo dopo l’incontro bilaterale con la premier giapponese Sanae Takaichi (foto AP/Kiyoshi Ota)
Il presidente americano a Tokyo: “Siamo alleati ai massimi livelli”

Nuova tappa del viaggio in Asia del presidente americano Donald Trump. Il leader della Casa Bianca ha incontrato a Tokyo la neoeletta premier conservatrice nipponica, Sanae Takaichi, a pochi giorni dal suo insediamento.

Takaichi sosterrà Trump per il Nobel per la Pace

Secondo quanto riferisce Nippon Television, Takaichi si sta preparando a sostenere Trump per il Premio Nobel per la Pace. Il riconoscimento è un sogno di lunga data del presidente Usa.

Trump a Takaichi: “Siamo alleati ai massimi livelli”

“Qualsiasi cosa io possa fare per aiutare il Giappone, noi ci saremo. Siamo alleati ai massimi livelli“, ha detto Trump a Takaichi nel corso del loro incontro bilaterale, confermando gli impegni degli Usa nei confronti del Paese asiatico e sottolineando l’importanza del ruolo di Takaichi come prima donna alla guida del governo giapponese. Trump e Takaichi hanno ritardato l’inizio del vertice per guardare spezzoni di gara 3 della World Series, finale del campionato nordamericano di baseball, in cui era impegnato il giapponese Shohei Ohtani, giocatore di punta dei Los Angeles Dodgers che affrontano i Toronto Blue Jays.

Trump: “Siamo il Paese più rispettato e forte del mondo”

“Volevo essere con voi per dirvi quanto è grande il nostro Paese e quanto stiamo andando bene: siamo il Paese più rispettato nel mondo, siamo il Paese più forte del mondo”, ha detto poi il presidente degli Stati Uniti parlando alle truppe americane a bordo della nave USS George Washington, nella base navale di Yokosuka, nel Giappone centrale. Trump e Takaichi sono stati accolti da una cerimonia di benvenuto sul ponte della nave. I militari indossavano magliette di colori diversi che indicavano i loro ruoli sulla nave: giallo per le truppe che gestiscono i movimenti degli aerei, verde per le truppe che agganciano gli aerei alle catapulte e viola per le truppe che riforniscono gli aerei.

La posta in gioco per Takaichi

Takaichi, che si è insediata da pochi giorni come prima ministra giapponese, potrebbe cercare di instaurare un rapporto personale con Trump per allentare le tensioni commerciali tra i due Paesi. Un elemento chiave di questa strategia potrebbe essere l’idea, avanzata dal governo nipponico, di acquistare una flotta di furgoni americani Ford F-150.

