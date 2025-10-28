Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 28 ottobre 2025

Ultima ora

Terremoto in Turchia: sisma di magnitudo 6.1, nessuna vittima

Terremoto in Turchia: sisma di magnitudo 6.1, nessuna vittima
Un edificio danneggiato dal terremoto del 27 ottobre in Turchia (Screenshot da X)
LaPresse
LaPresse

L’epicentro nella città di Sindirgi, nella provincia di Balikesir

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso la Turchia occidentale lunedì sera. Vi sono danni ad alcuni edifici, ma non sono state segnalate vittime. Il sisma ha avuto epicentro nella città di Sindirgi, nella provincia di Balikesir. I terremoti sono frequenti in Turchia, Paese che si trova sopra due importanti faglie, spaccature nella crosta terrestre lungo le quali possono avvenire movimenti delle rocce provocando sismi.

© Riproduzione Riservata