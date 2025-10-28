Terremoto in Turchia: sisma di magnitudo 6.1, nessuna vittima

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha scosso la Turchia occidentale lunedì sera. Vi sono danni ad alcuni edifici, ma non sono state segnalate vittime. Il sisma ha avuto epicentro nella città di Sindirgi, nella provincia di Balikesir. I terremoti sono frequenti in Turchia, Paese che si trova sopra due importanti faglie, spaccature nella crosta terrestre lungo le quali possono avvenire movimenti delle rocce provocando sismi.