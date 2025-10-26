Trump in Asia: “Fiducioso in accordo completo con la Cina”

Il presidente statunitense Donald Trump è in Malesia per la prima tappa del suo tour asiatico, dove partecipa al summit dei leader dell’Asean. Durante la visita, è stato annunciato che Stati Uniti e Cina stanno finalizzando i dettagli di un nuovo accordo commerciale. Trump ha inoltre presieduto la cerimonia dell’accordo sul cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia.
Cambogia e Thailandia firmano l’estensione del cessate il fuoco che ha posto fine al conflitto di confine di luglio, la cui mediazione è stata condotta dal presidente Usa Donald Trump, le cui minacce di pressioni economiche avevano spinto le due nazioni a porre fine alle schermaglie lungo il confine conteso all’inizio di quest’anno. La Thailandia rilascerà i prigionieri cambogiani e la Cambogia inizierà a ritirare l’artiglieria pesante come parte della prima fase dell’accordo. Gli osservatori regionali monitoreranno la situazione per garantire che i combattimenti non riprendano.
Thailandia e Cambogia hanno combattuto per cinque giorni a luglio, uccidendo decine di persone e sfollando centinaia di migliaia di persone, in uno dei peggiori scontri moderni tra i due paesi. I due paesi hanno rivendicazioni territoriali contrastanti e la violenza divampa periodicamente lungo i loro confini. Trump minacciò, all’epoca, di sospendere gli accordi commerciali a meno che i combattimenti non fossero cessati, in una dimostrazione di influenza economica accreditata per aver stimolato i negoziati. Da allora, una tregua instabile persiste. Dopo la firma dell’accordo di cessate il fuoco ampliato di domenica, Trump ha siglato accordi economici separati con Cambogia e Thailandia.
A bordo dell’Air Force One i giornalisti hanno chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump se avesse intenzione di discutere la questione degli acquisti di petrolio russo con il presidente cinese Xi Jinping e, in particolare, se fosse preoccupato per l’acquisto di petrolio dalla Russia da parte della Cina. In risposta, Trump ha affermato: “Potrei discuterne. Ma sapete, la Cina, non so se l’avete visto oggi, sta riducendo in modo sostanziale gli acquisti di petrolio russo, e l’India li sta riducendo completamente. E abbiamo già imposto sanzioni”.
“Penso che abbiamo ottime possibilità di raggiungere un accordo molto completo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti che lo accompagnano sull’Air Force One, in vista del suo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Trump ha sottolineato di voler discutere con Xi del traffico di fentanyl e della mancanza di acquisti di soia da parte della Cina dagli Stati Uniti. “Voglio che i nostri agricoltori siano tutelati. E anche lui vuole ottenere qualcosa”, ha aggiunto Trump.