Trump in Asia: “Fiducioso in accordo completo con la Cina”

Il presidente statunitense Donald Trump è in Malesia per la prima tappa del suo tour asiatico, dove partecipa al summit dei leader dell’Asean. Durante la visita, è stato annunciato che Stati Uniti e Cina stanno finalizzando i dettagli di un nuovo accordo commerciale. Trump ha inoltre presieduto la cerimonia dell’accordo sul cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia.

Donald Trump in Asia Il tour del presidente americano Inizio diretta: 26/10/25 07:40 Fine diretta: 26/10/25 21:00