Libano, drone e carro armato israeliano attaccano pattuglia Unifil

“Fortunatamente, non ci sono stati feriti o danni ai caschi blu e alle risorse” riferisce su X la stessa missione Onu

Nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, intorno alle 17:45, un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia dell’Unifil (la missione di peacekeeping delle Nazioni Unite) impegnata in un’operazione nei pressi di Kfar Kila, nel sud del Libano, e ha sganciato una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha aperto il fuoco contro i caschi blu. L’episodio, confermato dalla stessa Unifil attraverso un comunicato pubblicato sul suo profilo X, non ha fortunatamente causato feriti né danni al personale o ai mezzi della missione. Le forze Onu hanno reagito prontamente, adottando le contromisure difensive necessarie per neutralizzare il drone e garantire la sicurezza della pattuglia.

Statement on grenade attack on peacekeepers:



This afternoon, at about 5:45 p.m., an Israeli drone came close to a UNIFIL patrol operating near Kfar Kila and dropped a grenade. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 26, 2025

Unifil: “Le azioni israeliane violano la risoluzione 1701 dell’Onu e la sovranità del Libano”

In una nota ufficiale, Unifil ha condannato duramente l’accaduto, definendo le azioni delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) una chiara violazione della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu e della sovranità del Libano. “Questi atti – si legge nel comunicato – dimostrano disprezzo per la sicurezza delle forze di pace impegnate nell’esecuzione dei compiti affidati dal Consiglio di sicurezza nel Libano meridionale”. L’episodio arriva in un momento di forte tensione tra Israele e Libano, dove la missione Unifil continua a operare per mantenere la stabilità e prevenire un’escalation del conflitto lungo il confine.