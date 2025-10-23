Ue, Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo: incontro con von der Leyen

La diretta del Consiglio europeo

A Bruxelles è il giorno del Consiglio europeo. Tra gli altri temi sul tavolo dei leader Ue, la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente, ma anche difesa europea, competitività e migranti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata nella capitale belga per prendere parte al vertice.