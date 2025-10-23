Ue, Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo: incontro con von der Leyen

“Oggi mi sono rivolto ai leader dell’Ue durante la riunione del Consiglio europeo in un momento molto importante, in cui la Russia sta attivamente cercando di trasformare il freddo in un’arma”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina sa cosa fare per prevenire gli scenari peggiori. E questo richiede un’azione collettiva decisa e urgente”, aggiunge. Il leader ucraino sottolinea che “i russi vogliono che l’Ucraina inizi l’inverno con un blackout. La maggior parte degli attacchi missilistici e con droni russi mira a distruggere la vita normale nelle nostre città e comunità, costringendo le persone a fuggire o a lasciarle completamente senza elettricità”.
“Il meccanismo proposto per l’utilizzo dei beni russi congelati è pienamente legale ed equo. Si tratta di un modello basato sull’idea di riparazioni future, che attribuiscono all’aggressore la responsabilità dei danni causati. Questi ingenti fondi possono sostenere la resilienza dell’Ucraina e contribuire al vostro sviluppo”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai leader Ue al Consiglio europeo. “Abbiamo intenzione di utilizzare una parte significativa dei beni russi congelati per acquistare armi europee. Questo denaro può aiutare sia voi che noi. Può anche essere utilizzato subito per rafforzare la difesa aerea, la flotta aerea e le posizioni in prima linea dell’Ucraina. Questo significa salvare vite umane”, aggiunge. “Chiunque ritardi la decisione sul pieno utilizzo dei beni russi congelati non solo limita la nostra difesa, ma rallenta anche i progressi dell’Ue stessa. È giunto il momento di agire sui beni russi. E vi esorto a dare il vostro pieno sostegno”, rimarca.
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all’Europa Building per partecipare al Consiglio europeo. Prima dell’avvio dei lavori, è in programma la consueta riunione di coordinamento informale sul tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio, promossa congiuntamente con i primi ministri di Danimarca e Paesi Bassi.
Inoltre, la presidente Meloni prenderà parte a un incontro informale di coordinamento sul tema della competitività, ospitato nella delegazione del Belgio, con la Presidente della Commissione europea e i Capi di Stato o di Governo di Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. L’incontro vede la partecipazione di Nazioni con un forte tessuto industriale ed è finalizzato a un coordinamento in vista della discussione in Consiglio europeo su competitività e transizione. Lo comunica Palazzo Chigi.
La presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Bruxelles la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a margine del Consiglio europeo. Al centro del colloquio, le priorità italiane in vista del vertice di oggi, a partire da competitività, transizione climatica e semplificazione. La premier ha inoltre ribadito la necessità di urgenti provvedimenti a sostegno del settore automobilistico e delle industrie ad alto consumo energetico, in particolare sul fronte della riduzione dei prezzi dell’elettricità. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota.
A margine del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme ai primi ministri danese, Mette Frederiksen, e olandese, Dick Schoof, ha ospitato una nuova riunione informale tra alcuni degli Stati membri più interessati al tema delle soluzioni innovative in ambito migratorio. Insieme a Italia, Danimarca, Paesi Bassi e Commissione europea, hanno preso parte all’incontro Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Germania, Grecia, Lettonia, Malta, Polonia e Svezia.
Nella riunione, la presidente von der Leyen ha illustrato i principali filoni di lavoro, soffermadosi in particolare sulla necessità di accelerare ulteriormente i negoziati relativi al Regolamento rimpatri e alla lista Europea di Paesi di origine sicuri.
Oltre a confermare l’impegno dell’Italia sul fronte delle soluzioni innovative, la premier ha aggiornato sul lavoro in corso sul tema della capacità delle Convenzioni internazionali di rispondere alle sfide della migrazione irregolare e sulle prossime iniziative previste. Una riunione a livello funzionari avrà luogo a Roma il 5 novembre per proseguire il lavoro comune.
I leader presenti hanno concordato di continuare a mantenere uno stretto raccordo non solo in ambito Ue e Consiglio d’Europa, ma anche – più in generale – nei diversi contesti internazionali per promuovere più efficacemente l’approccio europeo ad una gestione ordinata dei flussi migratori.