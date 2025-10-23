Ucraina, Trump: “Cancellato vertice con Putin”. Via libera al 19° pacchetto di sanzioni Ue contro Mosca – La diretta

Il tanto annunciato incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin non ci sarà, per lo meno a breve. Lo ha confermato lo stesso presidente degli Stati Uniti dichiarando di aver “cancellato” il vertice. “Ma lo avremo in futuro”. “Non mi sembrava la cosa giusta, mi sembrava che non saremmo andati nella direzione in cui avremmo dovuto”, ha poi detto il tycoon che si augura che con le sanzioni il leader del Cremlino diventi “più ragionevole”. Più tardi a smorzare i toni ci ha pensato Marco Rubio, segretario di Stato Usa: “Vorremmo ancora incontrare i russi. Saremo sempre interessati a un dialogo se ci sarà l’opportunità di raggiungere la pace”.

Guerra in Ucraina – Le notizie di oggi giovedì 23 ottobre in diretta Inizio diretta: 23/10/25 07:00 Fine diretta: 23/10/25 23:00