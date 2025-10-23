Berlino, il festival delle zucche celebra le donne di potere con splendide sculture

Accesso Archivi

Ci sono più di 100.000 zucche da vedere, 500 varietà diverse provenienti da tutto il mondo, 15 sculture di zucche e molti tipi diversi di prodotti alimentari piccanti, dolci, salati. L’enorme festival della zucca nella fattoria a 56 chilometri a sud-ovest di Berlino, giunto ormai alla sua 22ª edizione, è diventato così famoso da attirare fino a 12.000 visitatori nei fine settimana e più di 5.000 nei giorni feriali. È iniziato nel 2004, più o meno nello stesso periodo in cui sempre più tedeschi hanno iniziato a festeggiare Halloween. Quest’anno il tema è il potere delle donne: ci sono, infatti, sculture di Marge Simpson, Elsa, del film Frozen, Cleopatra e Giovanna d’Arco.