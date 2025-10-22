Ue, Premio Sacharov al bielorusso Poczobut e alla georgiana Amaglobeli

Il Premio Sacharov 2025 per la Libertà di Pensiero è stato assegnato al giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e alla giornalista georgiana Mzia Amaglobeli. “Il coraggio di questi giornalisti nel denunciare le ingiustizie, anche da dietro le sbarre, rappresenta un potente simbolo di libertà e democrazia”, ha annunciato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Poczobut, corrispondente dell’influente quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, è detenuto in Bielorussia. È stato condannato per “danno alla sicurezza nazionale” a otto anni di carcere, che sta scontando nella colonia penale di Novopolotsk. Amaglobeli, un’importante giornalista che ha fondato due dei media indipendenti della Georgia, è rinchiusa in un carcere della Georgia. È stata condannata lo scorso agosto per aver schiaffeggiato un capo della polizia durante una protesta antigovernativa ed è stata condannata a due anni di carcere. I due giornalisti erano i candidati nominati congiuntamente dai gruppi ECR e PPE. La cerimonia di premiazione del Premio Sacharov per la libertà di pensiero, che prevede uno stanziamento di 50.000 euro, si terrà martedì 16 dicembre a Strasburgo. Il premio annuale dell’Ue, intitolato al dissidente sovietico Andrej Sacharov, vincitore del Premio Nobel per la Pace, è stato istituito nel 1988.