Irlanda, scontri a Dublino tra polizia e dimostranti anti-immigrazione

Non si smorza la tensione a Dublino, in Irlanda, dove martedì sera si è svolta una seconda notte di proteste anti-immigrati nei pressi di un hotel per richiedenti asilo, con la polizia che ha arrestato sei persone. Un elicottero della polizia è stato preso di mira con laser e un agente è rimasto ferito. I dimostranti hanno lanciato mattoni, pietre, petardi e fuochi d’artificio contro le forze dell’ordine, che hanno disperso la folla con idranti.

“Ovviamente non si è trattato di una protesta pacifica. Le azioni di questa sera possono essere descritte solo come atti di teppismo. Si è trattato di una folla intenzionata a compiere atti di violenza”, ha detto il commissario Justin Kelly. Le proteste sono state scatenate da un caso di violenza sessuale ai danni di una bambina di dieci anni avvenuto lunedì nella zona dell’albergo. Un 26enne è stato fermato ed è comparso in tribunale in relazione alla vicenda.