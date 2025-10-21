Nigeria, esplode autocisterna: almeno 30 morti e 40 feriti

È di almeno 30 morti e 40 feriti il bilancio dell’esplosione di un’autocisterna di carburante nello stato del Niger, in Nigeria. Lo riportano i media locali. L’incidente è avvenuto lungo la strada Bida-Agaie. Testimoni hanno raccontato che le vittime stavano cercando di raccogliere carburante dall’autocisterna, che si era ribaltata, quando è avvenuta l’esplosione. La strage è stata confermata dal presidente della Niger State Tanker Drivers Association, Farouk Kawo, che ha parlato di una tragedia “devastante ed evitabile“. Si tratta del secondo incidente di questo tipo quest’anno: una simile esplosione c’era stata a gennaio e in quell’occasione furono 70 le persone a perdere la vita.