Nigeria, esplode autocisterna: almeno 30 morti e 40 feriti

La scena in Nigeria dopo l’esplosione di un’autocisterna che ha provocato la morte di 30 persone (screenshot da X)
LaPresse
LaPresse

Le vittime stavano cercando di raccogliere carburante dal mezzo, che si era ribaltato, quando è avvenuto lo scoppio

È di almeno 30 morti e 40 feriti il bilancio dell’esplosione di un’autocisterna di carburante nello stato del Niger, in Nigeria. Lo riportano i media locali. L’incidente è avvenuto lungo la strada Bida-Agaie. Testimoni hanno raccontato che le vittime stavano cercando di raccogliere carburante dall’autocisterna, che si era ribaltata, quando è avvenuta l’esplosione. La strage è stata confermata dal presidente della Niger State Tanker Drivers Association, Farouk Kawo, che ha parlato di una tragedia “devastante ed evitabile“. Si tratta del secondo incidente di questo tipo quest’anno: una simile esplosione c’era stata a gennaio e in quell’occasione furono 70 le persone a perdere la vita.

