Nato, F35 carichi di armi nucleari in volo sul Mare del Nord gli

Aerei F-35 in grado di trasportare armi convenzionali o nucleari sono decollati dalla base aerea di Volkel nei Paesi Bassi per un’esercitazione nucleare della Nato. L’addestramento consiste nel concentrarsi sulla protezione delle armi prima che vengano utilizzate. Il programma denominato “Steadfast Noon”, pianificato da tempo, si sta svolgendo in un contesto di maggiore sicurezza intorno alle strutture militari in Europa a causa di una serie di misteriosi incidenti con droni, alcuni dei quali attribuiti alla Russia. L’operazione, guidata da Amsterdam, durerà circa due settimane e coinvolgerà 71 aerei provenienti da 14 Paesi della Nato. La maggior parte dell’esercitazione si svolgerà nel Mare del Nord, lontano da Russia e Ucraina, e coinvolgerà basi militari in Belgio, Gran Bretagna, Danimarca e Paesi Bassi.