Ucraina, Zelensky: “Siamo vicini a una possibile fine della guerra” – La diretta

Donald Trump continua a fare pressioni su Volodymyr Zelensky affinché accetti le condizioni poste dalla Russia. “Se Putin lo vuole, ti distruggerà”, avrebbe detto il presidente statunitense al leader di Kiev, secondo quanto riferito da un funzionario europeo a conoscenza dell’incontro tra i due. Tuttavia, il capo della Casa Bianca ha affermato lui stesso che non hanno discusso di una eventuale cessione del Donbass a Mosca. “Credo che il 78% del territorio sia già occupato dalla Russia. Potranno mettersi d’accordo più avanti”, ha spiegato Trump.

Guerra in Ucraina – La diretta di oggi 20 ottobre Inizio diretta: 20/10/25 07:00 Fine diretta: 20/10/25 23:00