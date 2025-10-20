Gaza, 97 palestinesi uccisi dall’inizio del cessate il fuoco

Il cessate il fuoco a Gaza è appeso a un filo. L’ufficio stampa del governo della Striscia ha affermato che sono almeno 97 i palestinesi uccisi da quando è entrata in vigore la tregua, il 10 ottobre scorso. Mentre sarebbero complessivamente 80 le violazioni da parte di Israele. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato affermando che la cessazione delle ostilità è ancora “in vigore”. Meno ottimista il suo vice, JD Vance, secondo cui mantenere la pace “sarà complicato” e che “ci saranno alti e bassi”.
L’ufficio stampa del governo di Gaza ha affermato che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 97 palestinesi dall’entrata in vigore del cessate il fuoco nella Striscia, il 10 ottobre. L’ufficio ha aggiunto in una nota di aver documentato 80 violazioni della tregua da parte di Israele, che a suo dire costituiscono una palese violazione del diritto internazionale umanitario. “Queste violazioni spaziano dal fuoco diretto contro i civili ai bombardamenti e agli attacchi deliberati, all’uso di attacchi aerei simultanei e all’arresto di numerosi civili”, si legge nella nota, “queste pratiche riflettono il continuo approccio aggressivo dell’occupazione, il suo chiaro desiderio di escalation sul campo e la sua costante sete di sangue e uccisioni”. Lo riporta Al Jazeera.
Mantenere il cessate il fuoco tra Israele e Hamas “sarà complicato”. Lo ha detto il vicepresidente americano, Jd Vance, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Nel migliore dei casi – ovvero se questa cosa produrrà davvero quella pace sostenibile a lungo termine che il presidente e io speriamo – ci saranno alti e bassi”, ha aggiunto Vance. “Riteniamo comunque che questa sia la migliore possibilità di raggiungere una pace sostenibile. Ma anche se ciò avvenisse, ci saranno alti e bassi e dovremo monitorare la situazione”, ha spiegato ancora.
Il cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas è ancora “in vigore” e “vogliamo assicurarci che sia molto pacifico”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. Hamas, ha riconosciuto Trump, “è stata piuttosto turbolenta, ha sparato qualche volta”. Ma il leader di Washington ha suggerito che questi incidenti potrebbero essere stati provocati da frange “ribelli” all’interno dell’organizzazione, piuttosto che dai suoi capi.