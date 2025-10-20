Francia, Darmanin: "Su furto al Louvre abbiamo fallito"

“Le autorità hanno fallito nel non impedire il furto avvenuto ieri al Museo del Louvre a Parigi in cui sono stati sottratti otto gioielli di epoca napoleonica”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Gérald Darmanin a France Inter. “Quello che è certo è che abbiamo fallito“, ha affermato il ministro, “perché dei criminali sono riusciti a mettere un montacarichi sulla strada pubblica per far salire la gente in pochi minuti e recuperare gioielli inestimabili e dare un’immagine deplorevole della Francia“.