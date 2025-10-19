Ucraina, Kiev colpisce impianti di Gazprom in Russia

“L’Europa dovrebbe essere completamente indipendente dall’energia russa”. Lo afferma il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in un post sui social. “I segnali provenienti dall’America sono chiari”, aggiunge, “sono pronti a fornire tutto il gas e il petrolio necessari per sostituire le forniture russe. La nostra regione dispone delle infrastrutture e del potenziale necessari per contribuire in modo molto più significativo all’indipendenza energetica dell’Europa”.
Lo Stato Maggiore ucraino ha affermato che un altro attacco con droni ha colpito la raffineria di petrolio russa di Novokuibyshevsk, nella regione di Samara vicino a Orenburg, provocando un incendio e danneggiando le sue principali unità di raffinazione. L’impianto di Novokuibyshevsk, gestito dalla grande compagnia petrolifera russa Rosneft, ha una capacità annuale di 4,9 milioni di tonnellate e produce oltre 20 tipi di prodotti a base di petrolio. Le autorità russe non hanno immediatamente riconosciuto la dichiarazione Ucraina né hanno discusso di eventuali danni.
Durante la notte alcuni droni ucraini hanno colpito l’impianto di lavorazione del gas di Orenburg, nel sud della Russia, provocando un incendio. L’importante impianto è gestito dal gigante statale del gas Gazprom ed è situato nell’omonima regione vicino al confine con il Kazakistan. Fa parte di un complesso di produzione e lavorazione che è uno dei più grandi impianti al mondo nel suo genere, con una capacità annuale di 45 miliardi di metri cubi. Secondo il governatore locale russo, Yevgeny Solntsev, gli attacchi di droni hanno incendiato un’officina dell’impianto e ne hanno danneggiato una parte. Non ci sono state vittime.
“L’Ucraina non concederà mai ai terroristi alcuna ricompensa per i loro crimini e contiamo sui nostri partner per sostenere questa posizione. Sono necessari passi decisivi da parte degli Stati Uniti, dell’Europa, dei paesi del G20 e del G7. Le vite umane devono essere protette”. È quanto scrive in un post sui social il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Solo questa settimana, la Russia ha utilizzato più di 3.270 droni da combattimento, 1.370 bombe aeree guidate e quasi 50 missili di vario tipo contro l’Ucraina”, ha aggiunto, “Putin non può essere fermato con le parole: occorre esercitare pressioni. Il mondo vede che la Russia risponde alla forza, il che significa che la pace attraverso la forza può funzionare”.
I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 45 droni ucraini durante la notte sulle regioni della Federazione Russa. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riporta la Tass. “I sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 45 veicoli aerei senza pilota ucraini. 12 droni sono stati abbattuti sopra la regione di Samara, 11 sopra la regione di Saratov, 5 UAV sono stati distrutti sopra le regioni di Rostov e Voronezh, 3 sopra la Repubblica di Crimea, 2 UAV sopra le regioni di Bryansk e Lipetsk e 1 drone è stato intercettato sopra le regioni di Volgograd, Orenburg, Ryazan, Tver e Tula”, si legge nella dichiarazione del ministero della Difesa