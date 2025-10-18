Albania, migliaia in piazza a difesa dei veterani della guerra del Kosovo

In Albania i veterani della guerra del Kosovo e migliaia di loro sostenitori si sono riuniti venerdì nella capitale, Tirana, per protestare contro un tribunale sostenuto dall’Unione europea che ha perseguito i loro ex combattenti che hanno intrapreso la guerra per l’indipendenza dalla Serbia del 1998-99, sostenendo che il tribunale è parziale e ingiusto. Manifestanti provenienti dal Kosovo e da altri Paesi europei hanno riempito la principale piazza Skanderbeg di Tirana a sostegno degli ex leader arrestati dell’Esercito di Liberazione del Kosovo, o KLA, un ex gruppo di guerriglia albanese del Kosovo che guidò la lotta per l’indipendenza. Molti portavano la bandiera nazionale albanese e quella dell’Uck, mentre un gruppo di ex combattenti e alcuni giovani indossavano l’uniforme dell’Uck.