Israele, arrivati Tel Aviv i corpi di altri due ostaggi restituiti da Hamas: sono stati identificati

I rappresentanti dell’Idf hanno informato le famiglie degli ostaggi Inbar Haiman, 27 anni, e del sergente maggiore Muhammad el-Atrash, 39 anni, che i loro corpi sono stati restituiti mercoledì sera da Hamas a Israele, dopo essere stati identificati dagli esperti forensi, secondo quanto riferito dall’esercito. Lo riporta il Times of Israel.

Haiman era stata uccisa al festival musicale Nova vicino a Re’im il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato rapito e portato a Gaza, secondo quanto riferito dall’IDF, citando informazioni dei servizi segreti. La sua morte era stata dichiarata ufficialmente nel dicembre 2023.

El-Atrash, padre di 13 figli che prestava servizio come tracciatore nella Brigata Nord della Divisione di Gaza, è stato ucciso mentre combatteva nella zona di Nahal Oz la mattina dell’attacco, e il suo corpo è stato rapito, secondo quanto riferito dall’esercito. La sua morte è stata dichiarata ufficialmente nel giugno 2024. Nelle immagini l’arrivo dei corpi all’istituto forense di Tel Aviv dove sono stati identificati.