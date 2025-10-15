Ucraina, Hegseth: "Con Gaza il mondo ha visto che abbiamo un presidente di pace"

“Vorrei anche sottolineare un momento storico perché molte cose stanno per accadere, visto ciò che il presidente è stato in grado di fare a Gaza e in tutto il Medio Oriente. Penso che il mondo stia vedendo che abbiamo un presidente di pace che cerca quella pace stando al fianco di coloro che stanno con gli Stati Uniti e sono a favore della pace, che è ciò che abbiamo visto lì e spero che potremo vedere in Ucraina. Quindi, questo è il fulcro dei nostri sforzi e saremo forti nel portarlo avanti”. Lo dice il segretario della difesa Usa, Pete Hegseth, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Mark Rutte.