Gaza, Netanyahu avverte Hamas: “Si disarmi o si scatenerà l’infernò”

Hamas deve rinunciare alle armi e smilitarizzarsi, altrimenti “si scatenerà l’inferno”. È quanto ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista rilasciata a Cbs News martedì, all’indomani della visita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l’accordo sulla prima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. Netanyahu si è detto fiducioso in una prossima fase pacifica nell’accordo fra Israele e Hamas e, adesso che gli ostaggi vivi sono stati liberati, ha affermato che il prossimo passo devono essere smilitarizzazione e disarmo. “In primo luogo, Hamas deve consegnare le armi”, ha dichiarato Netanyahu in nell’intervista esclusiva a Tel Aviv. “In secondo luogo, bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi all’interno di Gaza. Non ci deve essere contrabbando di armi a Gaza. Questa è la smilitarizzazione”, ha aggiunto. Martedì Trump ha avvertito che, se Hamas non si disarmerà, “li disarmeremo”.
“È ancora tutto molto prematuro, siamo ancora in una fase iniziale del lavoro per trasformare il cessate il fuoco in pace, vedremo, se ci sarà richiesta una presenza militare siamo pronti a farlo. Ovviamente se ci sarà richiesta una presenza più consistente, in aggiunta alla presenza dei carabinieri che sono già a Rafah e a quelli che sono nella missione di formazione della polizia dell’Anp, è ovvio che dovrà esserci un voto del Parlamento”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando alla Camera per l’informativa sul piano di pace per la Striscia di Gaza.
“Abbiamo raccolto diverse centinaia di tonnellate” di cibo e aiuti per Gaza “e credo verranno inviate in aereo a inizio novembre. Poi faremo altre cose sul versante sanitario: ieri mi ha chiamato il presidente della Regione Abruzzo e ha messo a disposizione un ospedale da campo super attrezzato, molto moderno, da inviare a Gaza”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando alla Camera per l’informativa sul Piano di pace nella Striscia di Gaza.
Hamas ha informato i mediatori che mercoledì trasferirà in Israele altri quattro corpi di ostaggi deceduti. Lo hanno dichiarato a Times of Israel un diplomatico mediorientale e una seconda fonte a conoscenza della questione. Con questo trasferimento, il numero dei corpi degli ostaggi restituiti da Hamas salirebbe a 12, mentre altri 16 rimarrebbero nella Striscia.
L’organizzazione palestinese ha affermato di aver bisogno di tempo per raggiungere tutti i corpi, poiché alcuni di essi si trovano sotto le macerie degli edifici e dei tunnel bombardati dalle forze israeliane, mentre altri si trovano in aree sotto il controllo dell’Idf.
Due dei corpi di ostaggi deceduti restituiti da Hamas a Israele sono stati identificati come Uriel Baruch, di 35 anni, che era stato rapito durante il festival Nova il 7 ottobre del 2023, e Tamir Nimrodi, 19 anni, soldato preso in ostaggio dalla sua base vicino al valico di Erez il 7 ottobre del 2023. Lo hanno riferito le rispettive famiglie, come riporta il Times of Israel.
Il governo di Israele ha deciso di annullare le sanzioni su Gaza previste per oggi che includevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah fra la Striscia e l’Egitto, dopo che Hamas ha annunciato la restituzione di altri 4 corpi di ostaggi deceduti. Lo riferisce l’emittente israeliana Kan, rilanciata dal Times of Israel. Pertanto, secondo Kan, il valico di Rafah riaprirà oggi e gli aiuti umanitari potranno entrare a Gaza come previsto. Secondo l’emittente, Hamas ha restituito questi ulteriori 4 corpi che sostiene siano di 4 ostaggi, ma non ne ha rivelato le identità. I corpi sono stati portati in un istituto di medicina legale, dove l’identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni di tempo. Il Times of Israel riporta inoltre, citando fonti diplomatiche, che Hamas ha anche informato i mediatori che trasferirà in Israele nel corso della giornata altri 4 corpi di ostaggi deceduti, il che porterebbe a 12 il totale dei corpi restituiti da Hamas.