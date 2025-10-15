Gaza, Netanyahu avverte Hamas: “Si disarmi o si scatenerà l’infernò”

Hamas deve rinunciare alle armi e smilitarizzarsi, altrimenti “si scatenerà l’inferno”. È quanto ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista rilasciata a Cbs News martedì, all’indomani della visita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l’accordo sulla prima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. Netanyahu si è detto fiducioso in una prossima fase pacifica nell’accordo fra Israele e Hamas e, adesso che gli ostaggi vivi sono stati liberati, ha affermato che il prossimo passo devono essere smilitarizzazione e disarmo. “In primo luogo, Hamas deve consegnare le armi”, ha dichiarato Netanyahu in nell’intervista esclusiva a Tel Aviv. “In secondo luogo, bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi all’interno di Gaza. Non ci deve essere contrabbando di armi a Gaza. Questa è la smilitarizzazione”, ha aggiunto. Martedì Trump ha avvertito che, se Hamas non si disarmerà, “li disarmeremo”.

