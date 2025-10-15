Berlino: “Caccia tedeschi in Polonia per proteggere fianco orientale”

Berlino fa sapere che caccia tedeschi saranno di stanza in Polonia per proteggere il fianco orientale della Nato. Lo ha annunciato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, a margine di una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles. I caccia Eurofighter saranno di stanza presso la base aerea militare polacca di Malbork.

“Contribuiremo alla protezione del fianco orientale”

“Contribuiremo alla protezione del fianco orientale con voli di pattugliamento”, ha dichiarato Pistorius. Da settembre è in corso una missione Nato per proteggere lo spazio aereo sul fianco orientale, denominata ‘Eastern Sentry’. La riunione dei ministri della Difesa della Nato arriva dopo le recenti violazioni dello spazio aereo da parte di caccia russi e droni e si è tenuto per discutere degli sforzi congiunti per migliorare la deterrenza e la difesa. Il tema è se la missione dell’alleanza, recentemente lanciata per proteggere lo spazio aereo sul fianco orientale, sia sufficiente a dissuadere Mosca da ulteriori provocazioni. Alcuni stati membri, ricorda Der Spiegel, ritengono che in futuro la Nato dovrebbe dimostrare una presenza ancora più forte nel territorio orientale dell’alleanza, anche per impedire alla Russia di concentrare i suoi sforzi militari sulla guerra contro l’Ucraina. La Germania intende ora tenere conto di questa considerazione schierando gli Eurofighter.