Madagascar, presidente fugge dal Paese per le proteste e scioglie il Parlamento

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha lasciato il Paese dopo che un’unità militare d’élite si è unita alle proteste contro il governo. Le rivolte, inizialmente guidate da gruppi di giovani della Gen Z, hanno raggiunto un punto di svolta l’11 settembre, quando i soldati dell’unità militare d’élite CAPSAT hanno accompagnato i manifestanti in una piazza della capitale, Antananarivo, e hanno chiesto a Rajoelina e a diversi ministri del governo di dimettersi.

La fuga di Rajoelina dal Madagascar e il discorso da una località segreta

Il presidente del Madagascar ha confermato di aver lasciato il Paese temendo per la propria vita a seguito di una ribellione militare che ha definito un colpo di stato, ma non ha annunciato le proprie dimissioni. In un discorso trasmesso dalla televisione nazionale in diretta da una località segreta ha detto: “Sono stato costretto a trovare un luogo sicuro per proteggere la mia vita“. Il suo discorso è stato ritardato di ore dai soldati che hanno tentato di prendere il controllo degli edifici dell’emittente statale. Rajoelina ha chiesto il dialogo “per trovare una via d’uscita da questa situazione” e ha affermato che la costituzione deve essere rispettata. Non ha detto come ha lasciato il Madagascar né dove si trova, ma secondo alcune fonti sarebbe stato trasportato fuori dal Paese con un aereo militare francese grazie a un accordo con il presidente francese Emmanuel Macron.

Sciolta l’Assemblea nazionale con decreto su Facebook

Rajoelina ha poi sciolto la Camera bassa del Parlamento, l’Assemblea Nazionale, emettendo un decreto pubblicato sulla pagina Facebook della presidenza del Madagascar. Il presidente si è appellato all’articolo 60 della Costituzione del Paese.

L’unità militare che si è unita alle proteste della Gen Z

L’unità militare che si è unita alle rivolte aveva aiutato Rajoelina a salire al potere come leader di transizione in un colpo di Stato nel 2009. Ora afferma di aver assunto il controllo di tutte le forze armate del Madagascar. Ciò ha spinto Rajoelina a dichiarare che nell’isola dell’Oceano Indiano era in corso un tentativo illegale di presa di potere.