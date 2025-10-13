Trump a Meloni: “Chi è questa donna?”. Il siparietto durante la firma degli accordi di pace a Gaza

Il presidente Usa: “È una governante molto forte, sta facendo un ottimo lavoro”

I leader di Stati Uniti, Egitto, Turchia e Qatar hanno firmato gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza e per l’attuazione del piano di pace tra Israele e Hamas. Durante il summit a Sharm el-Sheikh non sono mancati alcuni siparietti tra Donald Trump e gli altri capi di Stato, tra cui Giorgia Meloni, unica donna presente al vertice ‘Peace 2025’. Il numero uno di Washington, inoltre, ha posato per gli scatti di rito con tutti gli oltre 20 leader presenti.

Trump: “Grande sorriso per un grande accordo”

Prima della foto “a due” del presidente Usa con la premier italiana, Trump l’ha accolta a braccia aperte sul podio esclamando: “Who’s this woman? Who’s this woman? A beautiful woman” (“Chi è questa donna? Una bella donna”). “Abbiamo appena fatto un grande accordo, quindi è tempo di un grande sorriso“, ha aggiunto il capo della Casa Bianca nel corso della “foto di famiglia” con i leader presenti.

“Questo è il giorno per cui le persone in questa regione e in tutto il mondo hanno lavorato, lottato, sperato e pregato. Con lo storico accordo che abbiamo appena firmato, le preghiere di milioni di persone sono state finalmente esaudite. Insieme, abbiamo raggiunto l’impossibile. Finalmente, abbiamo la pace in Medio Oriente”, ha affermato il politico repubblicano durante il suo discorso prima della sottoscrizione dell’intesa. Meloni in quel momento sedeva alle spalle del presidente Usa, in ultima fila, mentre in prima c’erano il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, quello turco Recep Tayyip Erdoğan e l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani.

Durante la cerimonia, inoltre, Trump non ha perso occasione per elogiare la presidente del Consiglio. “È una governante molto forte, sta facendo un ottimo lavoro”, ha affermato ringraziandola per il suo contributo.