Sharm el-Sheikh, il momento della firma degli accordi di pace

A Sharm el-Sheikh si è conclusa con un lungo applauso la cerimonia di firma degli accordi per il cessate il fuoco a Gaza e l’attuazione del piano di pace. A siglarlo, i leader di Stati Uniti, Egitto, Turchia e Qatar: Trump, al Sisi, Erdogan e al Thani. L’intesa, frutto di negoziati mediati anche da un incontro diretto tra i leader di Hamas e gli inviati del presidente americano Donald Trump, è stata definita dal tycoon come “l’inizio della fase due” del processo di pace per Gaza, con un ruolo chiave svolto dal presidente egiziano al-Sisi. “Cambieremo la storia per sempre” ha sottolineato Trump che ha aggiunto: “Ci sono voluti tremila anni per arrivare a questo punto”. Al vertice, annunciata anche una conferenza al Cairo per novembre, dedicata alla ricostruzione.