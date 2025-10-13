L’allarme dell’intelligence tedesca: “Rischi da minaccia di Hamas in tutta Europa”

L’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, il servizio di intelligence interna tedesca, ha lanciato l’allarme: in Germania e in Europa potrebbe esserci una grave minaccia da parte di Hamas, anche in seguito all’accordo sul cessate il fuoco a Gaza. E nemmeno ulteriori negoziati di pace in Medio Oriente cambierebbero la situazione, ha affermato Sinan Selen, presidente dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, in un’audizione presso la Commissione intelligence del Bundestag, il Parlamento tedesco. “Non posso in alcun modo trarre dalle trattative di pace o dal contesto di pace a Gaza alcun segnale di rassicurazione per quanto riguarda Hamas e la sua attività in Europa, anche in Germania”, ha spiegato.

La Germania è da tempo un rifugio per Hamas

La Germania è da tempo un rifugio e una base infrastrutturale per Hamas. Selen ha stimato il numero di persone appartenenti alla cerchia dell’organizzazione in Germania in 32.500, con un aumento del 6% rispetto al 2024. Hamas, inoltre, considera la Germania anche una base operativa, come dimostra il recente arresto di tre attivisti di Hamas che avrebbero pianificato attacchi contro gli ebrei in Germania. Anche il capo del Servizio di intelligence Federale (Bnd), Martin Jaeger, ha espresso preoccupazione: se Hamas venisse espulso dalla Striscia di Gaza, esisterebbe un “rischio molto concreto” che espanda le sue operazioni al di fuori dell’area. Ciò avrebbe ripercussioni sul mondo arabo, ma certamente anche sull’Europa.