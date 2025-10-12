Gaza, Hamas: “Rilascio ostaggi inizierà lunedì mattina”

Israele ha avviato il trasferimento dei detenuti palestinesi condannati a lunghe pene, da scambiare con i 48 ostaggi che Hamas dovrebbe rilasciare. Secondo un funzionario del gruppo armato, la liberazione è prevista per lunedì mattina, in concomitanza con l’arrivo di Trump in Israele e la firma ufficiale dell’accordo in Egitto.
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni all’esercito di prepararsi a demolire tutti i tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel.”La sfida principale per Israele dopo la fase di restituzione degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza, direttamente da parte delle Idf e attraverso il meccanismo internazionale che sarà istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti”, afferma su X.”Questo è il significato principale dell’attuazione del principio concordato di smilitarizzazione di Gaza e disarmo di Hamas”, afferma Katz, aggiungendo di aver “istruito le IDF a prepararsi a portare a termine la missione”.
L’Egitto ha confermato che lunedì ospiterà un vertice internazionale a Sharm el-Sheikh, sul Mar Rosso, per finalizzare un accordo volto a porre fine alla guerra a Gaza. Al vertice, ha affermato in una nota un portavoce presidenziale, parteciperanno più di 20 leader, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che presiederà il vertice insieme al suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi. L’incontro avrà come obiettivo “porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, intensificare gli sforzi per raggiungere la pace e la stabilità in Medioriente e inaugurare una nuova era di sicurezza e stabilità regionale”, ha spiegato la presidenza egiziana.
Il rilascio dei 48 ostaggi tenuti prigionieri da Hamas a Gaza inizierà lunedì mattina. Lo ha dichiarato un alto funzionario dell’organizzazione, Osama Hamdan. “Secondo l’accordo firmato, lo scambio di prigionieri inizierà lunedì mattina come previsto”, ha detto il funzionario, citato dalla stampa israeliana. “Non ci sono nuovi sviluppi in merito”, ha aggiunto.