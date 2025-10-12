Gaza, Hamas: “Rilascio ostaggi inizierà lunedì mattina”

Egitto conferma: “Vertice con Trump e oltre 20 leader”

Israele ha avviato il trasferimento dei detenuti palestinesi condannati a lunghe pene, da scambiare con i 48 ostaggi che Hamas dovrebbe rilasciare. Secondo un funzionario del gruppo armato, la liberazione è prevista per lunedì mattina, in concomitanza con l’arrivo di Trump in Israele e la firma ufficiale dell’accordo in Egitto.